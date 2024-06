A30, chiusura notturna dell'uscita della stazione di Mercato San Severino

Sulla A30 Caserta-Salerno, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 giugno, sarà chiusa la stazione di Mercato San Severino, in uscita per chi proviene da Salerno. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fisciano. Lo comunica la società Autostrade.