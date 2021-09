Morta a 52 anni dopo bypass gastrico: due medici rischiano il processo

Aveva subito cinque interventi, di cui almeno quattro in seguito al primo, per un bypass gastrico. Era il febbraio 2021, quando morì. A settembre dell'anno precedente c'era stato il primo intervento chirurgico. Sono due i medici indagati per la morte di S.D.M. , 52 anni, di Sant'Agata de' Goti. La Procura di Nocera Inferiore ha chiuso l'indagine, chiedendo l'archiviazione per buona parte degli indagati (20 i medici in tutto) che l'avevano avuta in cura tra l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, con l'intervento primo, poi all'ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino, dove la donna era poi deceduta

L'inchiesta

La notifica della chiusura indagine è stata inviata a due medici chirurghi dell'ospedale sannita, che rispondono di omicidio colposo in concorso. Le accuse muovono a entrambi comportamenti negligenti e imprudenti, sia durante che nel post operatorio, con la mancanza di precauzioni per la delicatezza dell'intervento e le accortezze che si sarebbero dovute adottare dopo. Conclusioni alle quali la Procura nocerina è giunta dopo una consulenza redatta da un collegio di quattro professionisti, che hanno eseguito l'autopsia sul corpo della donna. La paziente fu dimessa dopo il secondo giorno dall'intervento, poi era ritornata in ospedale per complicazioni, fino a essere operata altre quattro volte, come pure a Mercato San Severino. La donna aveva subito il primo intervento, per risolvere una grave obesità. I familiari avevano presentato un esposto per fare chiarezza sulle cause del decesso e accertare eventuali colpe mediche. Gli indagati avranno 20 giorni per depositare memorie difensive prima della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo. La donna era morta per il collasso di diversi organi, in seguito a diverse setticemie e a una occlusione intestinale