Mercato San Severino, nomina di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana a Francesco Terrone

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana all’Ing. Francesco Terrone, in considerazione di particolari benemerenze. Sanseverinese doc, laureato in Ingegneria Meccanica, l’attività dell’Ing. Terrone si è sempre distinta per l’elevata competenza professionale e la poliedricità che lo hanno portato, da un lato, a dirigere diverse società di ingegneria operanti sul territorio sanseverinese, dall’altro, ad essere un autore di poesie molto apprezzato dalla critica sia nazionale che internazionale. La cerimonia di consegna delle onorificenze “al Merito della Repubblica Italiana” si è tenuta lo scorso 21 giugno presso il Salone Azzurro del Palazzo di Governo di Salerno, alla presenza del Prefetto della Città Francesco Russo il quale ha sottolineato l’importanza e la solennità di tale onorificenza elogiando gli insigniti per le capacità e benemerenze espresse verso la nostra Nazione nel campo delle lettere, arti, economia e per le attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari.Visibilmente commosso ed orgoglioso l’Ing. Terrone il quale, accompagnato anche dal Sindaco Antonio Somma e dall’Assessore alle Politiche Culturali Enza Cavaliere, ha espresso la sua grande soddisfazione oltre che il grande orgoglio per l’onorificenza ricevuta che testimonia il suo grande impegno sociale ed umanitario. Soddisfatto anche il Sindaco Antonio Somma che ha espresso “orgoglio, a nome dell’intera comunità, per la prestigiosa onorificenza conferita all’Ing. Terrone che consente di dare ulteriore lustro e ribalta alla nostra Città degnamente rappresentata da un suo figlio quale l’Ing. Terrone”.