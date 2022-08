Mercato San Severino, bando per la riqualificazione urbana: 78mila euro al primo classificato

Il Comune di Mercato San Severino ha bandito un concorso di progettazione per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana mediante la realizzazione di infrastruttura stradale, posta in copertura di porzione della rete ferroviaria, per il collegamento della SR8, all’altezza dell’incrocio con via delle Traverse, via Colombaia, via Tommaso Sanseverino e via Campo Sportivo (4 milioni e mezzo il costo dell'opera).

Il concorso

Il bando prevede un premio per i primi tre classificati: 78mila euro al primo, 8mila al secondo, 4mila al terzo. Le proposte verranno presentate in forma anonima. In tal modo la commissione non sarà a conoscenza dei dati anagrafici del proponente se non al termine della valutazione attraverso l’incrocio di una serie di codici telematici. "Vogliamo che siano premiate le idee - spiega il sindaco, Antonio Somma - e non la residenza, l’età o i titoli accademici dei partecipanti e vogliamo che sia un’opportunità per tutti, senza legacci campanilistici o di altra natura. È un concorso che intende premiare il merito delle idee e, ovviamente, la loro fattibilità concreta e funzionale per la riqualificazione che abbiamo previsto".