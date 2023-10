Investe nonna e nipotino e si dà alla fuga, denunciato 60enne salernitano

Un 60enne di Mercato San Severino è stato denunciato per lesioni personali ed omissione di soccorso in quanto ritenuto il presunto pirata della strada che ieri mattina a Montoro, in provincia di Avellino, ha investito una donna di 74 anni e il nipotino di undici mesi che era nel passeggino.

Le indagini dei carabinieri

La svolta alle indagini dei militari di Solofra e Montoro è venuta dalle testimonianze raccolte e dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installate nella zona di via Nocelleto, dove è avvenuto l'investimento. Il bambino è stato dimesso stamattina dall'ospedale "Moscati": nell'urto era stato sbalzato dal passeggino ma per fortuna non ha subito lesioni o ferite. La nonna invece resta ricoverata in codice rosso per il grave trauma cranico subito.