Mercato San Severino, completati gli interventi di efficientamento del Depuratore di Costa

Efficientamento delle infrastrutture e tutela dell’ambiente al centro dell’impegno di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania, per il raggiungimento di importanti obiettivi ambientali ed un significativo miglioramento della qualità di vita dei cittadini. È questa la direzione in cui si muovono le opere che stanno interessando anche il Comune di Mercato San Severino. Ieri mattina, presso il depuratore di Costa, la presentazione degli interventi di efficientamento dell’impianto; presenti il Sindaco, Antonio Somma, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

Il progetto

I lavori, finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del POR – FESR Campania 2014-2020 per quasi 5 milioni di euro, e di cui Gori è soggetto attuatore, sono ultimati e in fase di collaudo, e permettono di raggiungere risultati significativi in termini di salvaguardia dell’ambiente e gestione innovativa e resiliente delle infrastrutture. Essi, infatti, consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento ai miasmi, la riduzione dei rumori molesti e il potenziamento della linea fanghi, al fine di migliorare la capacità di trattamento dell’impianto. Ulteriori migliorie sono state apportate anche per l’ammodernamento della fase di filtrazione grazie ad un programma che punta all’adeguamento e al potenziamento dell’intera linea di trattamento delle acque reflue del depuratore.

L'incontro

L’incontro è stato un’occasione utile anche per discutere sulle altre opere che interessano il territorio comunale. Gori, infatti, è impegnata nel programma Energie per il Sarno, che prevede il completamento della rete fognaria a servizio della frazione di Sant’Eustachio, ed in particolare dell’area industriale qui ubicata. Complessivamente saranno realizzati circa 3,5 chilometri di nuova rete fognaria tra i comuni di Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Mercato San Severino, con l’eliminazione di alcuni scarichi di reflui fognari che recapitano nell’alveo del canale Solofrana. Particolarmente rilevante è anche il progetto per l’ottimizzazione della rete idrica compreso nel programma Azioni per l’Acqua. L’obiettivo è la riduzione delle perdite del 50 % con il recupero, nel Comune di Mercato San Severino, di 1.650.000 litri di acqua al giorno grazie ad interventi di digitalizzazione per il monitoraggio costante dei flussi idrici.

I commenti

“Ringrazio Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania per questo momento di incontro che ci consente di verificare quanto realizzato sul depuratore di Costa e di confrontarci sui tanti interventi che interessano il nostro comune, frutto di programmazione e interlocuzione continua. Oggi rendicontiamo quello che è stato fatto, informando i cittadini anche sulle altre opere che ci permetteranno di migliorare ulteriormente le condizioni del territorio” dichiara il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma.

“L’efficientamento del depuratore di Mercato San Severino ci consente di raggiungere importanti risultati ambientali che impattano positivamente sulla qualità di vita dei cittadini. Il nostro impegno sul territorio prosegue anche per il completamento della rete fognaria, nell’ambito del programma Energie per il Sarno, che Gori sta portando avanti con Regione Campania ed Ente Idrico Campano al fine di contribuire al disinquinamento del nostro fiume entro il 2025, ma siamo al lavoro anche per l’ottimizzazione della rete idrica e la riduzione delle perdite del 50 % con il progetto Azioni per l’Acqua” sottolinea il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Questa mattina abbiamo illustrato opere di straordinaria importanza. Azioni per l’Acqua, ad esempio, è un programma che mira a tutelare la risorsa idrica e a ridurre del 50% gli sprechi, contenendo i costi e riducendo i disservizi verso i cittadini e verso l’amministrazione comunale. Si tratta del nostro “piano Marshall” che ci consente un cambiamento epocale non solo dal punto di vista operativo ma anche nel ripensare il rapporto tra servizio idrico integrato, comuni, cittadini ed enti di gestione” commenta il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola.

“Il nostro ampio e articolato piano di risanamento ambientale trova riscontri concreti a Mercato San Severino con gli interventi per l’efficientamento del depuratore e i progetti per il completamento della rete fognaria e l’ottimizzazione della rete idrica. La sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e Gori continua a produrre risultati di straordinaria rilevanza attraverso il programma Energie per il Sarno, finalizzato all’eliminazione di 113 scarichi in ambiente e al disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, i cui progressi sono visibili in tempo reale sul portale energieperilsarno.it. Con la realizzazione di 3,5 chilometri di nuova rete fognaria, che coinvolgono anche il territorio di Mercato San Severino, e con gli interventi per la riduzione delle perdite idriche, stiamo portando avanti un percorso virtuoso che ci consentirà di costruire un futuro sostenibile per tutti, incentrato sulla tutela dell’ambiente e sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini “conclude il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.