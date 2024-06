Perseguita l'ex compagna: scatta il divieto di avvicinamento per un 67enne

Perseguita l’ex compagna. Per questo, i carabinieri hanno sottoposto al “divieto di avvicinamento alla persona offesa” ad un 67enne di Mercato San Severino. La misura cautelare è stata emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal Gip del Tribunale. L’uomo è indagato per atti perseguitori nei confronti della ex fidanzata.