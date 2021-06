In ospedale dopo la seconda dose di vaccino: i medici escludono la correlazione

Una 58enne, residente nel comune di Mercato San Severino, è stata colta da un malore dopo la seconda dose di vaccino. Ma i medici escludono una correlazione.

Il caso

L’episodio - riporta il Quotidiano del Sud - risale al pomeriggio di sabato quando la donna si è recata presso il locale centro vaccinale dove ha ricevuto la seconda iniezione di Pfizer. Una mezz’oretta dopo, però, si è sentita male, sembra per un improvviso calo di pressione e giramenti di testa. E così i sanitari presenti sul posto l’hanno prontamente soccorsa e trasportata prima all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino e poi all’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è stata ricoverata nel reparto di Neurologia per accertamenti. Escluso, al momento, un collegamento tra il vaccino e il malore. Pare che in passato abbia già accusato problemi di pressione. Le sue condizioni di salute, quindi, non desterebbero alcuna preoccupazione.