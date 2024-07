Mercato San Severino, encomio solenne per i carabinieri che hanno salvato una famiglia

Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha annuciato il conferimento di un encomio solenne ai carabinieri intervenuti lo scorso 15 luglio in uno stabile in via Fusara dove un uomo, in preda ad un raptus di rabbia, stava minacciando di far scoppiare una bombola di gas. Una tragedia evitata solo grazie alla cooperazione interforze tra i carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia agli ordini del Maggiore Santarpia ed il Comando di Polizia Municipale guidato da Giancarlo Troiano.

L'encomio

"Avrò modo - dice il sindaco - a nome di tutta la città di Mercato San Severino, di consegnare solenne Encomio ai servitori dello Stato in servizio in quei concitati istanti e che, con coraggio e lucidità, hanno messo in sicurezza l’area ed immobilizzato l’uomo affidandolo alle cure necessarie. Grazie per il lavoro silenzioso svolto ogni giorno a tutela dei cittadini, a difesa della libertà e della sicurezza".