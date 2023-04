Estorsione alla famiglia e violenza, condannato 39enne

Estorceva soldi per comprare stupefacenti a genitori, che per diversi anni sarebbero stati maltrattati e aggrediti. Diventa definitiva la condanna per un uomo di M.S. Severino, giudicato colpevole in via definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione

L'indagine

Il lavoro dei carabinieri partì dopo la denuncia della coppia, più volte vessata e minacciata di morte dal figlio, che non si limitava a distruggere casa ma anche a rivendere oggetti della famiglia, per avere soldi e comprare poi stupefacenti. Giorni fa, la pena è diventata esecutiva e l'uomo è finito in carcere.