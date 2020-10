Orchestra falso incidente per i soldi dell'assicurazione: va a processo

Falso incidente per incassare il premio assicurativo. Finisce a giudizio per danneggiamento fraudolento un uomo di Castel San Giorgio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'accusa

Il 27 febbraio del 2019, l'uomo denunciò un sinistro mai avvenuto tra la propria auto e una seconda, asserendo che 7 giorni prima, mediante una retromarcia, l'altro guidatore aveva urtato con la parte sinistra del paraurti posteriore le portiere della sua auto in sosta. A riguardo, l'imputato compilò anche un apposito modello CAI. Un'indagine della compagnia assicurativa, tuttavia, smascherò la potenziale truffa, con tanto di comunicazione alla Procura di Nocera Inferiore. Che ora, ha ottenuto per l'uomo il rinvio a giudizio. Dovrà difendersi in dibattimento, dinanzi al giudice monocratico