Mercato San Severino, via libera al finanziamento per la seconda macchina "mangiaplastica"

Il Ministero dell’Ambiente ha accolto la richiesta di finanziamento, presentata dall' amministrazione comunale di Mercato San Severino, per l’acquisto di una seconda macchina mangiaplastica che consentirà di ridurre, ulteriormente, il quantitativo di rifiuti da raccogliere e da trattare.

Gli obiettivi

Lo annuncia il sindaco del Comune di Mercato San Severino Antonio Somma: "Dopo il primo finanziamento, che ci ha consentito l’acquisto della prima mangiaplastica, installata in Piazza Califano, adesso ci apprestiamo a mettere a disposizione dei cittadini la seconda macchina che sarà installata in una zona nevralgica della nostra comunità". Poi aggiunge: "Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore al ramo Carlo Guadagno e gli Uffici Comunali che seguono, con grande attenzione e precisione, ogni bando per accedere a finanziamenti pubblici per il miglioramento della qualità e della quantità della raccolta differenziata. Nelle prossime settimane, inoltre, sempre grazie ad un finanziamento ottenuto dal Co.Re.Ve., il Consorzio per il recupero del vetro, partirà una importante campagna di sensibilizzazione tra le scuole e sull’intero territorio del Comune di Mercato San Severino" conclude il primo cittadino.