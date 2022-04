Rischio idrogeologico a Mercato San Severino, pronto l'intervento al "Vallone del Trainò"

Dopo Vasca Coscia, a Piazza del Galdo di Mercato San Severino è pronto a partire l’intervento di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone del Trainò, in località Costa.L’aggiudica dei lavori dà il via libera ad un’altra opera strategica e strutturale dal punto di vista di mitigazione del rischio idraulico, migliorando, in un altro punto cruciale del territorio, il sistema di regimentazione delle acque provenienti dai valloni montani ed annullando, così, l’effetto cumulo a valle.

Parla il sindaco

“Il nostro cronoprogramma continua ad andare avanti mantenendo i conti in ordine e dando risposte concrete alla città” dichiara il sindaco Antonio Somma. Così com’è avvenuto per la Vasca Coscia anche per il Vallone del Trainò “siamo stati beneficiari di un finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. Sono due interventi risolutivi per le criticità idrauliche rilevate sul nostro territorio e che non andranno ad incidere sul Bilancio comunale. Sono opere che non hanno un grande appeal in termini di marketing per il cittadino come possono esserlo una nuova piazza o una nuova strada, ma sono determinanti per rendere più sicuro un territorio esposto al rischio idraulico, limitando allagamenti e problemi alle colture a valle”.

I fondi

Ai 650mila euro di Vasca Coscia, dunque, si aggiungono i 600mila euro di Vallone del Trainò, entrambi finanziati dal Ministero su progetti presentati dal Comune di Mercato San Severino di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.