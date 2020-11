Mercato San Severino, incendio scoppiato all'interno di una ditta: Procura avvia indagine

La Procura di Nocera Inferiore indaga su un grosso incendio che ha interessato una ditta di stoccaggio e di trattamento di rifiuti pericolosi, giorni fa, a Mercato San Severino. Le fiamme, divampate venerdì scorso, di sera, sono state domate dopo diverse ore grazie ad un intervento congiunto di vigili del fuoco e protezione civile. A finire danneggiato un capannone di un impianto industriale di plastica e carta.

Le indagini

Il lavoro investigativo viene condotto dai carabinieri agli ordini del colonnello Alessandro Cisternino e dal nucleo forestale. L'ipotesi è di un incendio doloso, ma il lavoro degli inquirenti è in corso per fornire elementi precisi all'autorità giudiziaria. Tra questi, anche i resoconti dei titolari della ditta, già sentiti dagli investigatori. Così come gli operai. Nessuna ipotesi viene esclusa.