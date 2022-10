Lavori urgenti, stop all'erogazione idrica a Mercato San Severino: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Mercato San Severino dalle 9 alle 18 di giovedì 27 ottobre. A comunicare lo stop. La sospensione del servizio idrico - precisa Gori - è dovuta ad una interruzione della fornitura di energia elettrica ai nostri impianti, da parte di Enel distribuzione.

Le zone interessate

Queste le zone interessate dall'interruzione idrica:

CORSO ARMANDO DIAZ

LARGO DEL TIGLIO

LARGO DELL'OGLIO

VIA ABATESSA

VIA CARRATU'

VIA CASTELLO

VIA COLLINA LICINELLA

VIA CORTICELLE

VIA DEI NORMANNI

VIA DELLE PUGLIE

VIA FERRIERA

VIA FERROVIA

VIA GIOVANNI AMENDOLA

VIA GIULIO CESARE

VIA MARCELLO

VIA MONTICELLI DI SOPRA

VIA MONTICELLI DI SOTTO

VIA PARCO

VIA PIZZONE

VIA PORTAROTESE

VIA PRINCIPE DI GARIGNANO

VIA SAN GIACOMO

VIA SAN MAGNO

VIA SAN ROCCO

VIA SAN VINCENZO

VIA TOMMASO SAN SEVERINO

VIA VICINALE DEI FERRARI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSESi segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.