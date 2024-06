Trovano i ladri in casa, minacciati e aggrediti: poi la fuga

Paura la notte scorsa a Spiano, frazione di Mercato San Severino, quando due ladri intorno alle 2,30 di notte sono entrati in casa, dove c'erano una madre con il figlio maggiore. Le vittime si sono trovate di fronte due uomini a volto coperto, pronti per depredare l'appartamento.

Il fatto

La donna avrebbe tentato di sfilare il passamontagna ad uno dei ladri ma è stata colpita e ferita ad un braccio. L'uomo è stato invece ferito con un pugno al volto. I due malviventi pare puntassero a preziosi e denaro contante, custodito in una cassaforte. I due sarebbero andati a colpo sicuro, probabilmente studiando e puntando dritti all'appartamento nel quale eran poi riusciti ad entrare. L’arrivo tempestivo dei carabinieri ha permesso di impedire ai due di consumare il furto o far del male ai proprieti di casa. Sul posto è giunta anche un’ambulanza per prestare soccorso alla donna ferita. I carabinieri indagano ora per identificare i responsabili. La banda è entrata da una finestra, forzando gli infissi. All'esterno pare ci fosse una terza persona, impegnata a fare da palo ai due complici.