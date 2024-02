Mercato San Severino, ripresi i lavori di restyling di Corso Diaz

Sono ripresi, in questi giorni, i lavori di restyling di Corso Armando Diaz a Mercato San Severino. Il nuovo Corso - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sarà in pietra lavica etnea ed estratti di pietra calcarea “Trani” o “Apricena”. Si tratta della principale arteria stradale del comune della Valle dell'Irno.

Il progetto di restyling è stato oggetto di un concorso di idee che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti. Il nuovo concept guarda ad un Corso Diaz che viene restituito alle famiglie, ai bambini, agli avventori degli esercizi commerciali, liberi di poter passeggiare e fare shopping, oltre all'opportunità di creare un salotto dove altri investitori potrebbero trovare collocazione. Tra le novità, l’eliminazione dei marciapiedi e la creazione di un’unica base pavimentata con basalto. Inoltre si interverrà anche sui sottoservizi come la rete fognaria e idrica. Sarà rinnovata l’illuminazione e saranno installate alberature, panchine e un nuovo impianto di videosorveglianza.