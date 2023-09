Mercato San Severino, al via i lavori di restyling di Corso Armando Diaz

Inizieranno lunedì 4 settembre i lavori del primo lotto per il restyling di Corso Diaz, la strada principale del commercio di Mercato San Severino. “Iniziamo la trasformazione urbanistica di quello che è stato ed è tutt’ora il cuore pulsante della nostra economia di prossimità, con la convinzione che, una volta ultimati gli interventi, Corso Diaz sarà ancora più bello ed attrattivo del passato” annuncia il sindaco Antonio Somma.

Il restyling

"Si tratta – sottolinea il primo cittadino – di “un’opera alla quale, come Amministrazione Comunale, abbiamo sempre creduto, sostenendo che innovazione e tradizione non sono concetti che vanno in contrasto, ma, se correttamente valorizzati, possono rappresentare un valore aggiunto”. “Mercato San Severino tornerà ad essere la capitale del Commercio di tutta la Valle dell’Irno - sottolinea l’assessore al ramo Enza Cavaliere - è l’intervento di restyling di Corso Diaz si inserisce all’interno di una strategia più ampia che, da anni, abbiamo avviato per i nostri commercianti. Ne è un esempio il Distretto del Commercio Valle dell’Irno, finanziato dalla Regione Campania, organizzato insieme ai comuni di Montoro e Fisciano, di cui siamo capofila”.