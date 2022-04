Mercato San Severino, iniziati i lavori per la nuova pavimentazione sulla Sp309

Inizio lavori, questa mattina, lungo la SP 309 a Mercato San Severino. Si tratta della strada provinciale che bypassa i centri urbani di Curteri, Sant’Angelo, Piazza del Galdo e Sant’Eustachio per proiettarsi in direzione Roccapiemonte. L’intervento di manutenzione straordinaria rientra nel Piano viario finanziato dalla Regione Campania al Comune di Mercato S.Severino e rappresenta la parte conclusiva di un cronoprogramma di lavori distribuiti su 18 km lineari di strada.

Il commento

“Intervento atteso che consente di ripristinare la pavimentazione stradale di un tratto ad alta densità viaria – sottolinea il sindaco Antonio Somma– non solo da parte di tanti automobilisti, ma anche di mezzi pesanti che, all’uscita autostradale di Mercato S.Severino, proseguono verso l’Agro percorrendo proprio quest’arteria. Le condizioni in cui versava la strada provinciale non consentivano quasi più una percorrenza in sicurezza, oltre ad essere divenuta, ormai, disseminata di buche e di ostacoli alla viabilità. La SP 309 è un bypass strategico viario – conclude il primo cittadino – e la sua messa in sicurezza diventa fondamentale. A completamento del Piano finanziato restano ancora le ultime strade che saranno a breve riqualificate”.