Mercato San Severino, al via i lavori di messa in sicurezza a "Vasca Coscia"

Con l’aggiudica definitiva, sono pronti a partire i lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico della Vasca Coscia, a piazza del Galdo a Mercato San Severino. I lavori di “ripristino funzionale” sono stati definitivamente aggiudicati a seguito dell’Accordo di Programma, approvato con Delibera di Giunta n.78, tra il Comune di Mercato S. Severino ed il Consorzio di Bonifica Integrale del Sarno.

Il cantiere

L’intervento, dell’importo complessivo di circa 650mila euro, è stato finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito della Misura riguardante gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2020. In particolare le opere che saranno realizzate riguardano il ripristino funzionale, la sistemazione e l’adeguamento della vasca di assorbimento pedemontana denominata “Coscia”, che costituisce il recapito finale del collettore immissario omonimo incluso nell’elenco dei colatori del Piano di Classifica vigente.

Il commento

"Al di là degli aspetti strettamente tecnici legati ai lavori, è un intervento importante sul fronte ambientale ed idraulico perché va a risolvere, in maniera strutturale, una problematica sulla vasca che avevamo inserito tra le priorità del nostro programma – spiega il sindaco Antonio Somma – oggi si interviene a monte per mettere in sicurezza a valle il nostro territorio grazie ad una corretta regimentazione delle acque, soprattutto in caso di piogge intense".