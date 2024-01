Tre minori morti in un incidente sull'A30, indagine chiusa

Incidente mortale in A30, la procura di Nocera Inferiore chiude le indagini per quanto accaduto a maggio scorso, costato la vita a 3 ragazzi minorenni (due erano i figli dell'uomo alla guida dell'auto) e ferite gravi alla moglie. Le accuse sono omicidio stradale e lesioni gravi. Il veicolo finì contro un guard-rail, per poi ribaltarsi.

L'indagine

I due, un ragazza di 13 anni e un ragazzo di 16, erano seduti sul sedile posteriore di una Nissan condotta dal papà del minore, su cui viaggiavano anche la madre della ragazza e il fratellino di otto anni. L'auto viaggiava sulla carreggiata nord, verso Caserta. A provocare lo sbandamento dell'auto, Toyota Yaris, sarebbe stato lo scoppio di un pneumatico - non adeguati secondo le accuse della procura - che fece perdere il controllo all'auto. La famiglia tornava da una gita a Pietralcina. Con la chiusura dell'inchiesta, l'indagato, 34 anni, rischia il processo. Le vittime avevano 14,16 e 8 anni.