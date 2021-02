Sale sul tetto per aggiustare l'antenna, cade nel vuoto: morto 57enne a Mercato San Severino

Dramma, oggi, a Mercato San Severino, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incidente domestico. Il 57enne, residente nella frazione di Pandola, avrebbe perso l’equilibrio mentre stava aggiustando l’antenna sul tetto della sua abitazione. In pochi secondi – secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri – sarebbe caduto nel vuoto.

I soccorsi

L’impatto con il suolo è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermane il decesso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.