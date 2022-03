Trovato morto in strada a M.S. Severino, l'ipotesi di un malore

Un uomo di circa 60 anni, a Mercato San Severino, è stato trovato in strada, senza vita. La scoperta è avvenuta a poca distanza dall'ospedale "Fucito", nei pressi di un sottopassaggio

Le indagini

L'uomo sarebbe morto a causa di un malore, ma ulteriori accertamenti sono in corso. Sul posto è giunta anche un'ambulanza della "Solidarietà" di Fisciano, che ha constatato il decesso dell'uomo, di circa 60 anni. Notiziate, come in questi in casi, anche le forze dell'ordine