Lutto a Mercato San Severino: muore Vincenzo Squillante, il tabaccaio amico di tutti

Mercato San Severino piange per la scomparsa di Vincenzo Squillante, noto e stimato tabaccaio di Corso Diaz e vice presidente dell’associazione commercianti “Centro commerciale dei Sanseverino”. E’ spirato ieri pomeriggio, all’età di 48 anni, a causa di un improvviso malore.

Il lutto

Il Comune, su richiesta dell’associazione commercianti, ha disposto per oggi che le luminarie natalizie al Capoluogo resteranno spente in segno di partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia Squillante. “Giungano, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, le più sentite e commosse condoglianze ai suoi cari” il messaggio di cordoglio del sindaco Antonio Somma. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati, in queste ore, sui social da parte di amici, conoscenti e clienti del negozio.