Mercato San Severino, prima campanella per la nuova scuola di piazza del Galdo

Prima campanella per il nuovo istituto di Piazza del Galdo a Mercato San Severino. L'istituto in questione accoglie scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

La prima campanella

"Il sorriso dei bambini - afferma il sindaco Antonio Somma, che ha partecipato all'avvio del nuovo anno - è stato il regalo più bello che potessimo ricevere. Se oggi abbiamo spalancato le porte del nuovo istituto in anticipo rispetto alla scadenza di febbraio 2024 prevista dalla gara d’appalto lo dobbiamo all’impegno di tutti: dell’impresa esecutrice dei lavori, la Sessa Group, degli Uffici comunali, dei tecnici e progettisti, dei dirigenti scolastici. Da stamattina gli alunni potranno fare lezione in aule nuove, belle e luminose in attesa che venga completata anche la palestra e gli spazi nei giardini. Siamo felici di aver consegnato a tante famiglie un luogo sicuro, attrezzato, efficientato sotto il profilo energetico, senza barriere architettoniche. Nei prossimi giorni avrò modo di completare il tour di buon inizio anno nei plessi scolastici incontrando alunni, docenti e personale amministrativo".