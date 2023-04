Mercato San Severino, in gara il progetto per il nuovo asilo nido: ecco i dettagli

È in gara d’appalto il progetto esecutivo del nuovo asilo nido di via Paolo Borsellino a Mercato San Severino. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr per un importo complessivo di 1.567.060 euro, rientra nella Missione 4 - Istruzione e Ricerca- Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. Dopo i micro-nidi da tempo aperti e pienamente funzionanti a Curteri e Ciorani, il nuovo asilo nido di via Borsellino va a rafforzare ulteriormente sul territorio la presenza di strutture pubbliche al servizio delle famiglie soprattutto con mamme lavoratrici. Gli spazi saranno destinati ad accogliere bambini delle seguenti fasce di età: lattanti (da 3 a 12 mesi), semidivezzi (fra 13 e 24 mesi), divezzi (tra 25 e 36 mesi).

Il commento

"Il nuovo asilo nido andrà ad accrescere la filiera scolastica nel capoluogo in risposta alla crescente domanda di iscrizioni – dichiara il sindaco Antonio Somma – Assicurare ancora più servizi educativi per la prima infanzia significa dare la possibilità a tante famiglie dove entrambi i genitori lavorano di poter trovare strutture pubbliche sicure ed attrezzate e personale qualificato al quale affidare i propri bambini. Gli asili nido, insieme a politiche sociali adeguate, sono una misura importante per creare un welfare a misura delle famiglie”.