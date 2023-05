I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno e della Compagnia di Mercato San Severino hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo - emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura della Repubblica · dell'area interessata ai lavori di edificazione del nuovo Palazzetto dello Sport del Comune di Mercato San Severino.

Le indagini

Quattro gli indagati in tutto: due ex dipendenti dell'ufficio tecnico, il legale rappresentante dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere ed il tecnico progettista. Tutti e quattro sono ritenuti responsabili in concorso tra loro nei reati di abuso d'ufficio e violazioni della normativa edilizia. I lavori, tuttora in corso, prevedono oltre l'impianto sportivo anche la realizzazione di aree verdi, parcheggi ed un immobile destinato ad abitazioni private. Secondo l'impianto accusatorio, l'aggiudicazione dell'appalto e la sua successiva modifica sarebbero avvenute in violazione al piano urbanistico e alla normativa edilizia, così avvantaggiando indebitamente l'impresa costruttrice. Il provvedimento adottato dal Gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore è stato eseguito nell'attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all'esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.