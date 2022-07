Pnrr, finanziata la riqualificazione della palestra a servizio della scuola di Sant'Angelo

Sono 358mila euro i soldi utili per la riqualificazione della palestra a servizio del plesso scolastico di Sant’Angelo. È l’importo del finanziamento ottenuto dall’esecutivo Somma nell’ambito del PNRR – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” Next Generation EU.

Il progetto

Il progetto di fattibilità, approvato con Delibera di Giunta n.47 lo scorso 4 marzo, è stato ritenuto ammissibile e idoneo al finanziamento per gli interventi previsti: riqualificazione architettonica, funzionale e messa in sicurezza della struttura, efficientamento energetico per l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

«Sarà una palestra green, sicura, sostenibile ed attrezzata – dichiara il sindaco Antonio Somma – questo è il vestito progettuale che a marzo scorso, a seguito dell’avviso diramato dal Ministro dell’Istruzione, abbiamo candidato a finanziamento e che è stato giudicato con parere favorevole dalla Commissione. L’accesso alle fonti energetiche rinnovabili (acqua, sole, vento) ci consentirà di avere un importante risparmio in bolletta riducendo i consumi elettrici e idrici e di attuare in maniera pratica le politiche a tutela dell’ambiente già presenti nell’Agenda della Comunità Europea. Il PNRR, attraverso le sue declinazioni, è un’opportunità irripetibile da cogliere e, anche stavolta, il Comune di Mercato S.Severino, attraverso i suoi uffici e le linee d’indirizzo dell’Amministrazione, si è fatto trovare pronto».

Le principali strategie ambientali messe in campo dalla proposta progettuale al fine di garantire la sostenibilità dell’intervento nel suo complesso possono riassumersi nei seguenti punti:

• produzione di energia da fonti rinnovabili;

• ottimizzazione dei consumi di energia elettrica e dei consumi idrici;

• impiego di materiali a ridotto impatto ambientale che siano durevoli, eco-compatibili, di provenienza locale e prodotti con il minimo utilizzo di energia e che, nello stesso tempo, permettano di raggiungere elevate prestazioni in termini di isolamento termico ed acustico.