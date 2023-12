Pistola nascosta sotto il sedile, due giovani dell'Agro restano ai domiciliari

Viaggiavano con una pistola sotto il sedile lato guidatore, restano ai domiciliari i due ragazzi dell'Agro nocerino sarnese arrestati la settimana scorsa, a Mercato San Severino, durante un controllo in strada dei carabinieri

La misura

Uno dei due, residente a Sarno, aveva spiegato al Gip che la macchina apparteneva ad un suo parente, mentre aveva ammesso il possesso dell'arma, acquistata per passione e senza altri scopi. Ignaro della presenza dell'arma era invece il ragazzo di Nocera, che si trovava insieme all'altro in macchina. Per i due sono stati confermati gli arresti domiciliari, con l'accusa in concorso di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione