Mercato San Severino, 94mila euro dal Pnrr per la digitalizzazione

Nuovi fondi per il Comune di Mercato San Severino. Due progetti, infatti, sono stati finanziati nell'ambito del Pnrr per un totale di 94mila euro. Si tratta di due progetti riguardanti il miglioramento dei servizi digitali al cittadino e l’estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale.

Il sindaco

"L’obiettivo è quello di rendere I dati e le applicazione della PA accessibili ovunque e in qualsiasi momento attraverso la piattaforma in cloud – spiega il sindaco Antonio Somma – il progetto che abbiamo presentato e che è stato ritenuto ammissibile a finanziamento riguarda la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella Pubblica Amministrazione: in poche parole, servizi digitali più semplici, più accessibili e più efficienti".