Aree per la sosta, venti nuovi posti presso la stazione di Mercato San Severino

Posti per la sosta in più, presso la stazione ferroviaria di Mercato San Severino. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Sommam dopo la stipula di un contratto di comodato d'uso Ferservizi S.p.A.

I nuovi posti

"Abbiamo messo a disposizione dei cittadini 20 posti auto - spiega il primo cittadino - con sosta gratuita nell’area deposito della stazione ferroviaria. Quest’area di sosta va ad aggiungersi ai 30 posti auto con sosta gratuita messi a disposizione dei cittadini nelle scorse settimane nell’ex area Stile adiacente la Villetta comunale. Un’area utile sia per i cittadini sia per gli avventori che provengono dai comuni limitrofi. L’obiettivo e’ di incrementare i posti disponibili nell’area deposito della stazione ferroviaria non appena saranno conclusi i lavori sull’elettrificazione della rete e la restante area sarà liberata dal materiale di cantiere"