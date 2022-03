Mercato San Severino, riapre il canile comunale: l’annuncio del sindaco

Il Comune di Mercato San Severino rinnova e consolida il suo spirito “pet-friendly”. Grazie all’accordo siglato con l’Associazione di Volontariato Zoofila Amici di Arsenia, il canile comunale torna in attività per ospitare i cani senza casa del comprensorio. La struttura, che si trova in località Lavinaio, sarà gestita dai volontari dell’Associazione. La partnership si allinea all’indirizzo dell’Amministrazione comunale, votata a ridurre drasticamente il fenomeno del randagismo ed a rendere il canile parte integrante della comunità.

Il commento

“La sensibilità, il rispetto e la cura verso gli amici a quattro zampe andavano sostanziata con un atto in grado di restituire dignità, decoro e funzionalità al canile ed è ciò che abbiamo fatto – dichiara il sindaco Antonio Somma – grazie alla collaborazione dei tanti volontari dell’Associazione ‘Amici di Arsenia’ già impegnati, ogni giorno, sul versante della tutela degli animali. Contiamo, insieme a loro, di consolidare le politiche di accoglienza dei cani e di avviare iniziative educative nelle scuole tese a promuovere ed incentivare le pratiche di adozione degli amici pelosetti. La riapertura del canile comunale ha in sé anche un risparmio economico per la collettività abbattendo i costi di ricovero e mantenimento dei cani raccolti sul territorio presso strutture private”.