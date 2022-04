Mercato San Severino, scoperti rifiuti e amianto in un'area protetta

Nuovo intervento delle guardie EcoZoofile Anpana nell’ area protetta del Parco Naturale Diecimare nel territorio comunale di Mercato San Severino. L’operazione è scattata a seguito di una dettagliata segnalazione da parte di alcuni cittadini, consentendo di individuare rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I controlli

Di conseguenza, le guardie hanno effettuato i rilievi fotografici e di posizione per completare gli atti in ufficio e inoltrare quanto accertato agli Enti richiedendo anche l'immediata rimozione dei rifiuti. Riscontrata anche la presenza di un grande quantitativo di amianto, smaltito da ignoti in una scarpata, lungo una strada comunale. “Oggi gli incivili, sono veramente tanti. Il nostro obiettivo è quello di fare alzare l’ attenzione a tutti gli amministratori della provincia di Salerno” è l’appello degli uomini dell’Anpana.