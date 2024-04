Scarichi illegali nella fognatura, sequestrata un'autocarrozzeria: denunciato il titolare

Un’autocarrozzeria è stata sequestrata nel comune di Mercato San Severino. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale insieme alla locale Stazione Carabinieri e al personale Arpac di Salerno si sono recati nei pressi di un'autocarrozzeria del posto, nel corso dei controlli dell'attività denominata "Rinascita fiume Sarno". Nel corso del controllo – fanno sapere dall’Arma – è emersa l'illecita gestione dei rifiuti prodotti dall'azienda.

Le irregolarità

In particolare, i militari hanno scoperto che la vasca di stoccaggio dei rifiuti liquidi non era mai stata svuotata dalla ditta autorizzata ed inoltre le acque di piazzale, altamente contaminate dall'attività svolta, venivano scaricate, senza alcun tipo di depurazione, direttamente nella fognatura pubblica. Per questo, i militari hanno provveduto subito a porre sotto sequestro l'attività e le attrezzature presenti e a deferire all'Autorità Giudiziaria il titolare del Testo Unico Ambientale.