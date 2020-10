Dalla Valle dell'Irno alla zona Sud: nuovi positivi al Covid in sette comuni

Aumentano i casi da Coronavirus nel salernitano. Anche oggi, in molti comuni sono aumentati i numeri legati ai positivi. Ci sono 5 nuovi casi nel comune di Mercato San Severino. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Somma, attraverso il suo canale Facebook.

Il messaggio

Cari concittadini devo purtroppo informarvi che altri 5 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19: - la signora Alessandra Noia (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) residente al Capoluogo; - una signora residente al Capoluogo e congiunta di un altro concittadino risultato positivo lo scorso 8 ottobre; - un signore residente nella frazione San Vincenzo e congiunto di un altro concittadino risultato positivo lo scorso 5 ottobre; - un signore residente nella frazione Acigliano; - una signora residente al Capoluogo. Tutti i nostri concittadini sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione nel rispettare le normative e le raccomandazioni" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi a Siano, Battipaglia, Monte San Giacomo, Giffoni Sei Casali, Sapri e Altavilla Silentina

Anche nel comune di Siano il numero di positivi al Coronavirus sale. Ci sono infatti altri quattro nuovi casi, come annuncia il sindaco dopo una riunione con il C.O.C. evitare spostamenti inutili. Nel comune di Battipaglia, invece, il numero di positivi totale è di 62. Anche nella giornata di oggi, infatti, sono stati registrati 7 positivi, mentre 4 sono le persone guarite clinicamente dal virus. A Monte San Giacomo, invece, sono 5 i casi positivi rilevati enlla giornata di oggi. Il totale nel comune è di 6, tutti asintomatici, come riferisce l'amministrazione comunale. A Giffoni Sei Casali, invece, il numero di positivi sale di una sola unità. L'Asl ha già ricostruito la catena dei contatti e circoscritto il caso. La persona in questione è asintomatica e si trova in quarantena precauzionale. Il nuovo positivo si aggiunge ai quattro comunicati qualche giorno fa e non ancora negativizzati. Cinque nuovi casi anche Sapri. Anche in questo caso, i positivi sono già isolati e con essi i contatti di caso dichiarati e i relativi nuclei familiari. Infine, ad Altavilla Silentina ci sono 6 nuovi positivi, di cui 4 residenti e 2 no. L'Asl ha comunicato di aver avviato l'indagine l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti e monitorare gli altri dipendenti dell’azienda metallurgica.