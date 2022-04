Guasto improvviso a Mercato San Severino: scatta la sospensione idrica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Mercato San Severino:



CORSO CARACCIOLO,

CORSO DIAZ,

CORSO UMBERTO I,

DISCESA FONTANA DI SPIANO

LARGO GRANCIA,

LARGO LAMPRANTI,

LARGO MANZONI,

LARGO OSPIZIO,

LARGO SPIRITO SANTO,

LOCALITA' ACQUAROLA,

LOCALITA' GRANFONE,

LOCALITA' PIAZZA DEL GALDO,

LOCALITA' SANT'EUSTACCHIO,

MASSERIA SAN GIROLAMO,

PARCO SAN FELICE,

PIAZZA BATTISTI,

PIAZZA DEI LONGOBARDI,

PIAZZA FERROVIA,

PIAZZA OVIDIO SERINO,

PIAZZA SAN MARCO,

SOTTOPORTICO NAPOLI,

STRADA PROVINCIALE 4,

VIA ABATESSA,

VIA ACQUAROLA,

VIA ALFANO,

VIA AMATO,

VIA ANGRISANI,

VIA ARBUSTELLO,

VIA AREA PREFABBRICATI,

VIA AVERSA,

VIA BAGNARA,

VIA BAGNAROSOLO,

VIA BARILE,

VIA BIONDI,

VIA BRECCIOSA,

VIA CACCIATORE,

VIA CALVINO,

VIA CAMERELLE,

VIA CAMPITELLI,

VIA CAPOCASALE,

VIA CARDUCCI,

VIA CARRATU',

VIA CASA GIORDANO,

VIA CASA GRECO,

VIA CASA LEONE,

VIA CASE DE CRESCENZO,

VIA CHIUSA,

VIA CIERRO,

VIA CIMITERO,

VIA CIORANI,

VIA CIRILLO,

VIA CODOLA,

VIA COLLINA LICINELLA,

VIA COLOMBO,

VIA COPPOLA,

VIA CORTA PISANI,

VIA CORTE DELLI CARRITURI,

VIA CORTE FERRAIOLI,

VIA CORTICELLI,

VIA CUPA,

VIA CURTERI,

VIA D'ANNUNZIO,

VIA DE SANTIS,

VIA DEL FOSSO,

VIA DELLE PUGLIE,

VIA DEMANIO II,

VIA DEMANIO PRIMO,

VIA DEMANIO,

VIA DISCESA CAMPANILE,

VIA DOGARA,

VIA FALCO,

VIA FALCONE,

VIA FERRIERA,

VIA FERROVIA VALLE,

VIA FIMIANI,

VIA FIRENZE,

VIA FIUME,

VIA FUCITO,

VIA FUSARA,

VIA GARIBALDI,

VIA GIARDINO,

VIA GRANFONE,

VIA GUARANO,

VIA LA CORTE,

VIA LEOPARDI,

VIA LICINELLA,

VIA LIVATINO,

VIA LOMBARDI,

VIA MACCHIONE,

VIA MACELLO,

VIA MARCELLO,

VIA MATERDOMINI,

VIA MATTEOTTI,

VIA MOLINO DEL PAGANO,

VIA MONTALE,

VIA MONTICELLI DI SOTTO,

VIA MONTICELLI,

VIA MORO,

VIA MULINO DEL PAGLIAIO,

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE,

VIA NAZIONALE,

VIA NUOVA ACQUAROLA,

VIA NUOVA CARRATU',

VIA NUOVA PROVINCIALE CODOLA,

VIA NUOVA STATALE,

VIA OLIVA,

VIA OSPIZIO,

VIA OVIDIO SERINO,

VIA PALAZZO,

VIA PALMIERI,

VIA PALUDICELLA,

VIA PAPA GIOVANNI XXIII,

VIA PARRELLA,

VIA PENDINO,

VIA PERGAMO,

VIA PIAZZA DEL GALDO,

VIA PINCERA,

VIA PIRANDELLO,

VIA PIRO,

VIA POLO,

VIA PONTE NUOVO,

VIA PRETA CUPA,

VIA RAMPA DE CRESCENZI,

VIA RIMEMBRANZA,

VIA ROMA,

VIA ROMANO,

VIA ROSTO,

VIA ROTA,

VIA SALITA FIORILLO,

VIA SAN FELICE,

VIA SAN GERARDO MAIELLA,

VIA SAN VINCENZO COLLINA LICINELLA,

VIA SAN VINCENZO,

VIA SAN VINCENZO-CURTERI,

VIA SANTA MARIA A FAVORE,

VIA SANT'ANGELO,

VIA SANTINA CAMPANA,

VIA SAURO,

VIA SEMINARIO,

VIA SIBELLUCCIA,

VIA SOROVIELLO,

VIA TARCISIO,

VIA TERRONE,

VIA TESTA,

VIA TORRIONE MARCELLO,

VIA TORRIONE,

VIA TRENTO,

VIA TRIESTE,

VIA TRINCIO,

VIA TROTTA,

VIA TUFARA DI COSTA,

VIA VALLE,

VIA VALLONE,

VIA VANVITELLI,

VIA VARIANTE LICINELLA,

VIA VARIANTE SANT'EUSTACHIO,

VIA VARIANTE,

VIA VICINALE CASAVETERE,

VIA VICINALE DELL'ABBADESSA,

VIA VICINALE TRE CASTAGNI,

VIA VIGNOLA,

VIA VITTORIO EMANUELE III,

VIA XX SETTEMBRE,

VIA ZARA,



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 14:00 di lunedì 25 aprile 2022. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.