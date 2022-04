Guasto improvviso, scatta la sospensione idrica a Mercato San Severino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di Mercato San Severino:



LARGO GRANCIA SAN ROCCO

LOCALITA' CIORANI

LOCALITA' PRISCOLI

PIAZZA CAMPOLI

PIAZZA CHIESA

PIAZZA SANT'ALFONSO

TRAVERSA DI VIA PALMENTI

VIA ARNO

VIA BASILIO PALMIERI

VIA CAPOCASALE

VIA CASA DE LUCA

VIA CAVOUR

VIA CIORANI

VIA CUPA SAN MARTINO

VIA DEI LOMBARDI

VIA DEL FIEGO

VIA DELLA CHIESA

VIA DELLA FORNACE

VIA DELLA PACE

VIA DELLE LENZE

VIA DEMANIO MANDRILI

VIA EMILIO COPPOLA

VIA GENNARO SARNELLI

VIA LAVINAIO

VIA LIMITONI-CARIFI

VIA MADONNELLE

VIA MAIELLA

VIA MARCELLO

VIA NOCELLETO

VIA PADULA

VIA PIEMONTE

VIA PRISCOLI

VIA RAMPA DE CRESCENZI

VIA RAMPA ZAMPOLI

VIA SAN FRANCESCO

VIA SAN GERARDO MAIELLA

VIA SAN MARTINO

VIA SAN MATTIA

VIA SAN NICOLA

VIA SANTA MARIA

VIA SANTA MARIA A FAVORE

VIA TORONE

VIA TUORO

VIA VICINALE DEL GALDO

VIA VICINALE DEL PASTANIELLO

VICO ARENA

VICO CUPITELLA

VICO DEI SARTORI

VICO DELL'ANGELO

VICO GRIMALDI

VICO MONTEFUSCO

VICO PIGNATARI

VICOLO CASA GIORDANO

VICOLO CATALANO

VICOLO FRALLICCIARDI

VICOLO LAVINAIO

VICOLO MARI

VICOLO SAN BARTOLOMEO

VICOLO SANT'ANTONIO

VICOLO SARNELLI

VICOLO TRICINELLA

ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA





I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:30 di venerdì 29 aprile 2022.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.