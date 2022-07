Mercato San Severino, 248mila euro per la riqualificazione del teatro comunale

248mila euro per l'efficientamento energetico del Cinema Teatro Comunale di Mercato San Severino. Il finanziamento, frutto della partnership fra il gestore del teatro ed il Comune, è stato candidato con successo per la misura Turismo e Cultura 4.0 nell'ambito del Pnrr.

Il progetto

L'intervento prevede la sostituzione dell’impianto d’aria condizionata con installazione di un nuovo dispositivo di riciclo, la sostituzione del videoproiettore e degli impianti tecnologici. "Un’altra buona notizia che premia gli sforzi compiuti per candidare al Pnrr quanti più progetti possibili per ammodernare e riqualificare con visione spazi e strutture della nostra città" sottolinea il sindaco Antonio Somma. "La nuova dotazione tecnologica ed energetica prevista dall’intervento - aggiunge il primo cittadino - renderanno il cinema comunale più attrezzato e più competitivo in termini di qualità dei servizi e delle proiezioni, di comfort per gli ambienti, di eco-sostenibilità per i materiali usati".