Blitz al mercato di Sapri: 3 fruttivendoli nei guai, sequestro e sanzioni

Sigilli ad un’area di circa mille metri quadrati destinata al mercato coperto di Sapri: i carabinieri, infatti, all’interno della struttura in via Cassandra, hanno trovato tre attività ortofrutticole per le quali è stata disposta l’immediata chiusura. Emerso, infatti, il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e la carenza delle previste disposizioni di legge in materia strutturale, nonchè il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Il blitz

I titolari delle tre attività commerciali, tutti residenti a Sapri, sono stati anche sanzionati. Il monitoraggio continua.