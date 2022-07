Fisciano, torna il mercato di sera: l'annuncio del sindaco

Torna, da martedì 19 luglio, l’edizione serale del mercato comunale di Fisciano. Il mercato serale partirà alle 17 per concludersi alle 22 ed, inoltre, a partire dalle 19 ci sarà anche l’animazione a cura di Progetto 2000. All’interno dell’area mercatale di Fisciano saranno anche presenti gli stands degli hobbisti dell’associazione Il Mercatino delle Idee.

Il commento

“E’ un’iniziativa - sottolinea il sindaco Vincenzo Sessa - che abbiamo iniziato anni fa, prima dell’emergenza Covid ed ha consentito, grazie alla collaborazione di tutti gli operatori, di portare tante persone, anche dai comuni della Valle dell’Irno, a visitare il nostro mercato. E’ un progetto che nasce anche per gestire le temperature troppo alte nel corso della giornata che, spesso, tengono lontane dai mercati le persone anziane o quelle con qualche problema di salute. Il Mercato di Sera a Fisciano, invece, consente di aumentare la platea di clienti per i nostri operatori ma è anche l’occasione per tanti nostri concittadini di trascorrere qualche ora in maniera diversa”.