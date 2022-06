Mercato sospeso a Pontecagnano, Lanzara incontra gli ambulanti: "Più attenzione e controlli"

Riunione, oggi, al Comune di Pontecagnano Faiano tra il sindaco Giuseppe Lanzara, le sigle sindacali e i rappresentati degli ambulanti per discutere del mercato cittadino e soprattutto degli episodi che hanno portato alla sospensione delle attività. Nei giorni scorsi, infatti, il primo cittadino ha sospeso il mercato settimanale per "punire" gli ambulanti che non hanno provveduto a pulire le aree di loro pertinenza e che hanno incendiato alcuni rifiuti nell'ala non riqualificata dell'ex tabacchificio Centola.

Il confronto

Lanzara, al termine del summit, dichiara: "Preso atto dello stato in cui veniva lasciato il piazzale e dei disservizi che ne derivavano, l'impegno da parte loro è quello di rispettare in modo attento il regolamento con un riguardo particolare alla differenziata. Da parte nostra predisporremo ulteriori servizi per agevolare il loro lavoro con l'installazione di nuove fontane ed un rafforzamento della vigilanza per coloro i quali dovessero ancora trasgredire le regole. Fiduciosi di una proficua collaborazione tra le parti siamo certi che le immagini viste fino alla scorsa settimana saranno solo un brutto ricordo da cancellare presto. Ci vediamo giovedì al mercato per un saluto e un caffè insieme".