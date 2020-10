"Lavorare con tende non idonee, in inverno? Pronti a scioperare": l'urlo dei mercatali di via Piave

I tendoni del mercato sono di nuovo "allagati": basta un temporale per arrecare danni alle attività. Inoltre tra la tenda e il tendone ci sono 15 centimetri in cui piove e noi dovremmo lavorare, nel 2020, in quelle condizioni? Le tende piccole non sono in grado di proteggerci dalle intemperie dell'inverno: esistono numerosi sistemi innovativi anti-vento e anti-pioggia, perchè non ricorrere a quelli?

Ci hanno detto che non possiamo inserire i nostri ombrelloni per la presenza delle tende: non è immaginabile, senza attrezzatura adeguata, trasferirci in uno spazio non idoneo. Noi non torniamo in via Piave fino a quando non si provvederà a sostituire quelle tende che al massimo possono proteggerci dal sole.