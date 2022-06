Rifiuti al mercato di via Piave, l'ira di Salerno Pulita: "Anarchia e degrado"

Nuova denuncia di Salerno Pulita contro chi non rispetta la raccolta differenziata e non mantiene la pulizia in città. Dopo i ristoratori della movida di via Roma, ecco che nel mirino finiscono anche gli ambulanti del mercato rionale coperto di via Piave.

Le critiche

“Una situazione di assoluto degrado, con i rifiuti che vengono abbandonati senza alcun criterio dagli operatori mercatali. Nessuna raccolta differenziata, rifiuto di ogni tipo lasciati sui piazzali, una vera e propria anarchia alla quale domani porremo rimedio con un intervento di controllo e di verifica insieme alla Polizia Municipale di Salerno” denuncia la società municipalizzata pubblicando alcune foto scattate, ieri, a fine giornata.