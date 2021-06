Pulizia all'alba del mercato di via Piave, l'ira dei residenti: "Rumori insopportabili"

Esplode la polemica in via Piave sulla pulizia dell’area del mercato della frutta. Ogni mattina alle 5 – viene denunciato nel gruppo del Comitato di Quartiere San Francesco – gli operai della società Salerno Pulita si recano con i propri mezzi per il lavaggio della pavimentazione provocando dei rumori che, inevitabilmente, disturbano le famiglie che abitano nella zona.

Le criticità

Nel mirino gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui il Comitato, guidato da Laura Vitale, è intenzionato a parlare direttamente con il nuovo manager della Salerno Pulita Vincenzo Bennet. Da anni, i residenti chiedono anche più controlli e l'istituzione dei un presidio permanente dei vigili urbani, più volte promesso ma finora mai attivato dal Comune.