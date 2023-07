Sequestri in occasione dei concerti, a Salerno: bevande devolute alla "Casa Albergo dell'Immacolata Concezione"

Personale del Nucleo Annonario della Polizia Municipale di Salerno in azione, ieri: coordinati dal Comandante Rosario Battipaglia, e diretti dal Responsabile del Nucleo Attilio Olanda, gli agenti hanno provveduto a devolvere in beneficenza alla "Casa Albergo dell'Immacolata Concezione" con sede in Via Trotula de Ruggiero, bottiglie d'acqua, bibite varie, tè in lattina, birre varie, etc., per un totale di oltre 600 pezzi, sottratte e poste in sequestro alla filiera locale della vendita illegale sul suolo pubblico e nel frattempo custodite presso alcuni locali del Comando della Municipale.

I dettagli

La merce oggetto dell'opera benefica è frutto dei vari sequestri operati dal personale della P.M. nell'ambito di autonome attività di servizio volte al contrasto della vendita abusiva sul suolo pubblico, effettuate presso le aree adiacenti lo Stadio Arechi, in particolare nel corso degli ultimi concerti. Tali attività di contrasto sono state effettuate inoltre al fine di tutelare la vendita degli operatori regolarmente autorizzati dalla Civica Amministrazione che, per tutti e tre i concerti tenutisi allo stadio, sono stati sistemati nell'apposita "Area Food" collocata nell'area di parcheggio dei Distinti.