Messa in sicurezza: al via i lavori a Tortorella e Casaletto Spartano

Al via, la messa in sicurezza a Tortorella e Casaletto Spartano. La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale, sulla SP 349 (Battaglia - Casa Le Chiappe) e SP 130 (innesto SP 16 - Tortorella) secondo l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’ammontare di euro 19.501,11.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese