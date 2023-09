Messa in sicurezza sul Campanile del Duomo, Don Felice Moliterno ringrazia i caschi rossi

Tutto pronto per il Rito della raccolta Manna ripristinato in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Salerno, l'Apostolo Matteo. La manna è un liquido che si condensa in due urne d’argento che si trovano accanto alle reliquie di San Matteo, sotto l’altare a lui dedicato: quell'acqua è simbolo di benedizione per la nostra comunità. Così, questa sera, 20 settembre, dopo la celebrazione delle ore 18 presieduta dall'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, si ripeterà l'antico rito che rappresentava una tradizione fino alla fine dell'ottocento.

Intanto, nel pomeriggio, i vigili del fuoco hanno effettuato la pulizia e la messa in sicurezza richieste nei giorni scorsi dal parroco della Cattedrale, don Felice Moliterno per la presenza di numerosi arbusti sul Campanile che avevano messo radici tra le antiche pietre normanne. Scopo dell'intervento, evitare la caduta di materiale che potesse compromettere la fruizione sicura del Duomo da parte dei fedeli, anche in vista della festività di San Matteo.

Il ringraziamento del parroco della Cattedrale, Don Felice Moliterno