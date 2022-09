Festa di San Michele Arcangelo, la Polizia commemora il suo Patrono a Cava

Il 29 settembre la Polizia di Stato celebra su tutto il territorio nazionale il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La festa, in provincia di Salerno, sarà officiata presso la Chiesa di San Michele Arcangelo di Cava de’Tirreni, Via Generale Luigi Parisi 151, alle 10.30, con una Messa solenne. Il rito religioso sarà celebrato da Monsignor Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi - Cava de’Tirreni, coadiuvato dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato don Giuseppe Greco.

I partecipanti

Per l’occasione è prevista la partecipazione di rappresentanze del personale della Questura di Salerno, degli Uffici delle Specialità, dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, dei familiari delle “Vittime del Dovere” e dei “Caduti in Servizio”, nonché di autorità civili, militari, religiose e di cittadini e associazioni. Per dare risalto alla ricorrenza, nella piazzetta davanti alla chiesa sarà allestito uno spazio illustrativo curato dagli operatori della Polizia Scientifica, della Polizia Postale e della Polizia Stradale che interagiranno con una delegazione di alunni della scuola primaria (circa 160 ragazzi). Verranno schierate, inoltre, le auto e le moto storiche della Polizia di Stato, con la presenza dell’unità cinofila e della pattuglia a cavallo della Polizia di Stato. Al termine della cerimonia religiosa ci sarà l’esibizione degli Archibugieri e sbandieratori dell’Associazione Culturale dei Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394 di Cava de’Tirreni.