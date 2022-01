Metanizzazione Cilento, parla Piero De Luca (Pd): "Presentato emendamento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“La metanizzazione dei Comuni del Cilento è un progetto indispensabile per l’intero territorio. Oggi ho presentato un emendamento al Decreto Milleproroghe per sbloccare le procedure. Sto seguendo questa vicenda da tempo". Lo dice il deputato dem, Piero De Luca.

Lo scenario

"Con la Regione e la Provincia di Salerno le procedure purtroppo restano ancora bloccate e i fondi rischiano di essere persi. Non possiamo consentire però che queste aree della Campania restino senza un’infrastruttura strategica. Nelle prossime ore mi attiverò affinché questo emendamento possa essere approvato, in modo da rimettere in moto il progetto, ottenendo la riprogrammazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione utili a realizzare questo intervento”, conclude il Vicecapogruppo Dem alla Camera dei Deputati.