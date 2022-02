Peggiorano le condizioni meteo: pioggia in arrivo domenica in Campania

In Campania, già durante la giornata di venerdì, si assisterà ad un graduale aumento della copertura nuvolosa a partire dalla fascia costiera, in estensione al resto del territorio regionale. Lo spiega 3bmeteo. Tuttavia, non sono attese precipitazioni di rilievo. Condizioni atmosferiche in fotocopia, quelle attese per la giornata di sabato, fatta eccezione per deboli piovaschi sui settori orientali regionali tra le province di Benevento ed Avellino. Alternanza di schiarite ed annuvolamenti, senza piogge, tra Napoli, Caserta e Salerno con temperature massime fino a 17°C-18°C.

La pioggia

La giornata di domenica invece, vedrà una maggiore nuvolosità su tutto il territorio con piogge specie dal pomeriggio. Tuttavia, specie durante la mattina ed in tarda serata, non mancheranno ampie schiarite, più probabili lungo la fascia costiera tra le città di Napoli e Salerno. Temperature in calo, specie nei valori massimi, con punte non oltre i 13°C. La nuova settimana si aprirà all’insegna dell’instabilità sulla Campania con frequenti annuvolamenti accompagnati da rovesci specie durante la giornata di San Valentino, quando arriverà una vera e propria perturbazione di quelle che mancavano da tempo. Nello specifico, nella giornata degli innamorati, saranno le città di Napoli e Salerno ad essere interessate da qualche pioggia, specie durante la serata. Temperature in lieve ulteriore calo, con massime non oltre gli 11*C-12*C. Fino alla giornata di mercoledì della prossima settimana, non sono attesi grossi cambiamenti, nubi in transito e qualche pioggia. Da giovedì e nel weekend del 19-20 invece, potrebbe concretizzarsi una nuova rimonta dell’alta pressione e dunque il ritorno a condizioni meteorologiche votate alla stabilità atmosferica ed un conseguente aumento delle temperature.